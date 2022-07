Dragusin, l’agente: “Juve? Ha un desiderio”

Radu Dragusin ha deciso di accettare il Genoa e lasciare la Juventus. TuttoJuve ha contattato il suo agente, Florin Manea, per parlare del suo trasferimento.

Intervista agente Dragusin

Drăgușin si è preso davvero tanto tempo per convincersi ad accettare il Genoa. Come mai? Che cosa è successo?

“In effetti il trasferimento è stato un po’ lungo, ma Radu è felice di essere approdato al Genoa. Il giocatore, tornato dalle vacanze il 6 luglio, ha riflettuto a lungo sulla possibilità di andar via dalla Juventus. Sarà per sempre grato alla società bianconera, è cresciuto e non ha mai nascosto il desiderio di indossare un giorno la maglia della prima squadra. A convincerlo è stato il progetto ambizioso dei rossoblù, l’impressione è stata ottima fin da subito”.

Tornando alla Juventus, quanto è dispiaciuto di non esser riuscito a realizzare il sogno di indossare con continuità la maglia della prima squadra?

“E’ molto dispiaciuto, la Juventus è la squadra del cuore e di certo non si dimenticherà mai quanto è stato fatto per lui. Ma nel calcio mai dire mai”.