La Juve studia un colpo a sorpresa in difesa

Sbagliato concentrare tutte le energie su un’unica soluzione. Molto meglio portarne avanti un’altra tenendola sotto traccia. Ed è quello che è successo sotto la Mole negli ultimi mesi in cui i protagonisti sono stati tre: il Torino, Gleison Bremer e la Juventus. Ne parla Tuttosport.

Juve su Bremer del Torino

Radiomercato riporta importanti progressi sull’asse bianconero-granata, al netto del fatto che Bremer da tempo ha trovato un accordo di massima piuttosto definito con l’Inter. La Juventus si è mossa con decisione e qualora si trovasse nella condizione di dover sostituire De Ligt, troverebbe una strada in discesa con il Torino visto che tra i due club in ballo c’è la posizione di Mandragora che è in bilico tra i due club torinesi con la Fiorentina nella veste di “terzo incomodo”.