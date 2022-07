Juve, due cessioni in attacco: ecco l’incasso

I bomber in prestito della Juventus continuano a macinare numeri piacevoli. Dalle cessioni di Giacomo Vrioni e Matteo Brunori ci si appresta a incassare 8 milioni abbondanti. Ne parla Tuttosport.

Mercato Juve, due addii in vista

Vrioni, ventitreenne attaccante italo-albanese, era in prestito al Wsg Tirol, con cui ha segnato 19 gol in 28 partite nella Bundesliga austriaca (comprese 2 reti in 3 partite di playoff). Le prestazioni di Vrioni hanno destato interesse anche in Major League Soccer: i New England Revolution sborseranno 3,8 milioni.

Brunori, ventisette anni italo-brasiliano, ha fatto sognare il Palermo trascinandolo in Serie B con 29 gol in 44 partite. 4,5 milioni, forse 5, dal Palermo: il City Group dello sceicco Mansour non potrebbe presentarsi in modo migliore che acquistando a titolo definitivo l’idolo dei palermitani.