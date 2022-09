La Juventus potrebbe riscattare il cartellino di Arek Milik, centravanti classe 1994 della nazionale polacca, prima di fine stagione.

Mercato Juve, novità su Milik

Come riportato da Calciomercato.com, i bianconeri, complici il buon rendimento della punta in questa prima parte di stagione, e le cifre non proibitive per il riscatto, sarebbero intenzionati a versare nelle casse del Marsiglia 7 milioni di euro, più 2 di bonus, per rendere Milik a tutti gli effetti un giocatore della Juve.