Morata al Barcellona – Il mercato del Barcellona non è finito. La dirigenza, infatti, va ancora a caccia di un attaccante e Xavi ha individuato in Alvaro Morata il suo preferito. E’ lui l’uomo scelto per rinforzare l’attacco. Come riporta Sport, infatti, l’attaccante è sempre sulla lista e il tecnico del Barça con lui ha parlato della possibilità di sposare il progetto nelle ultime settimane di gennaio.

Morata al Barcellona, può ancora succedere a gennaio

LA SITUAZIONE – Al Barça aspettano che la Juventus dia l’ok per affrontare un’operazione che ritengono fattibile economicamente, ma comunque complessa. Come svoltare? Uno nome che può convincere la Juventus è quello di Memphis Depay, con l’attaccante olandese “ama molto la Juventus”.

Il club bianconero nelle ultime settimane si è mostrato piuttosto tiepido sulla possibilità, ma in Spagna raccontano che nei prossimi giorni entrambi i club potrebbero dialogare per trovare la soluzione migliore per le parti. L’ultima offensiva per Morata.

