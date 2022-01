Morata al Barcellona, gli aggiornamenti dalla Spagna

Morata al Barcellona – “Alvaro tiene alla Juventus e vuole rimanere. Gli ho parlato io, gli ha parlato la società, è sereno e tranquillo”. Così aveva detto Allegri, così probabilmente è. Eppure, dalla Spagna in particolare, non accennano a spegnere l’incendio divampato in zona Morata: resta ancora in piedi la possibilità che possa lasciare subito i bianconeri per approdare al Barcellona. Lo rivela il quotidiano AS.

Morata al Barcellona, aggiornamenti dalla Spagna

TUTTO IN PIEDI – Xavi sarebbe infatti andato in pressing ulteriore, con nuovi contatti nella giornata di martedì: gli ha ribadito di volerlo a Barcellona, l’ha invitato a pazientare finché non si sbloccherà la situazione. Situazione che è slegata dal Barça e che dipende solo dalla Juventus. O meglio: da Icardi.

Voci di un incontro tra l’attaccante argentino e il Psg, con Mauro che accetterebbe volentieri di salutare Parigi ma soltanto con una proposta certa, concreta tra le mani. Tradotto: non in prestito, ma con un progetto in cui si senta sicuro e soprattutto al centro. Tanti pezzi di un puzzle che al momento non s’incastra, chissà se lo farà mai.

morata-juve-2020

fonte: ilbianconero.com