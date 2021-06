Morata resta alla Juve, arriva l’annuncio

Morata resta alla Juve – Alvaro Morata resterà alla Juventus anche nella prossima stagione: sarà rinnovato il prestito con l’Atletico Madrid col versamento di altri 10 milioni di euro nelle casse madrilene. Non è ancora ufficiale, ma oggi dalle colonne di As arriva una conferma da parte del centravanti spagnolo:

Morata resta alla Juve, le parole dello spagnolo

“Questa settimana mi ha chiamato la Juventus, ho parlato con il direttore sportivo (Federico Cherubini, ndr). Fino a quando tutto non sarà ufficiale non posso dire nulla. Cosa è cambiato con l’arrivo di Allegri? In realtà è tutto come prima”.

“Veniamo da un’annata particolare, dopo dieci anni non eravamo abituati a vivere una stagione del genere. Speriamo la prossima sia migliore. Ci sono mancati molto i nostri tifosi, lo stadio della Juve è lo stadio della Juve, per chi viene per giocarci con i tifosi è tutta un’altra cosa”.

morata-gol-ferencvaros

fonte: ilbianconero.com