Morata scaricato dalla Juve? Le ultime

Alvaro Morata resterà alla Juventus oppure finirà al Barcellona? L’attaccante dell’Atletico Madrid è arrivato alla fine del prestito biennale che lo legava ai bianconeri.

Addio Juventus per Morata?

Per trattenerlo a Torino i bianconeri dovrebbero versare al club di Madrid ben 35 milioni di euro già fissati per il riscatto. Una cifra che viene considerata elevata, considerando anche i 20 milioni già sborsati per il prestito biennale.

La Juventus non si è ancora fatta viva con l’Atletico, come confermato dal presidente dei colchoneros Enrique Cerezo. Gli spagnoli, dal canto loro, non intendono scendere sotto i 27-28 milioni, mentre i bianconeri ragionano al massimo sui 10-15. Il giocatore però è fuori dai piani di Simeone e l’Atletico Madrid non intende trattenerlo.