Nuovo attaccante Juve, da Martial ad Icardi: le ultime

Nuovo attaccante Juve – Mentre il mercato juventino dei centrocampisti è in ebollizione, con l’Arsenal sempre più determinato a portare Arthur a Londra e la Juventus in quel caso pronta ad accelerare su un sostituto, sul fronte attaccanti il fuoco resta basso: ma acceso e con le fiamme pronte ad alzarsi da un momento all’altro. In caldo ci sono quattro nomi: Anthony Martial, Maxi Gomez, Mauro Icardi e Sardar Azmoun.

Nuovo attaccante Juve, le ultime sulle scelte di Cherubini

La trattativa Azmoun nei giorni scorsi era sembrata in cottura, ma le mediazioni sull’asse Torino-San Pietroburgo per ora non hanno portato Juventus e Zenit ad avvicinarsi. Per cedere il ventisettenne iraniano, 10 gol in questa stagione ma in scadenza di contratto a giugno, il club russo chiede 5 milioni.

La Juventus è disposta ad acquistarlo e punterebbe su di lui anche per la prossima stagione, non come centravanti titolare (gli obiettivi sono sempre Vlahovic e Scamacca), ma come elemento in grado di completare l’attacco: potendolo però ingaggiare gratis in estate, oggi pagherebbe solo un indennizzo, più basso e in parte legato ai risultati. La trattativa è andata in stallo, ma un passo di una delle due società può farla ripartire in fretta.

Dovrà sicuramente farlo il Manchester United, invece, il passo per riscaldare l’operazione Anthony Martial, raffreddata ma non congelata dalla decisa presa di posizione dell’amministratore delegato Maurizio Arrivabene prima di Juventus-Sampdoria: «A quelle cifre non è un’opzione possibile. Non aspettiamo mosse da parte di nessuno, a certe cifre non se ne parla». In questo caso le cifre sono relative all’ingaggio: 15 milioni di euro abbondanti a stagione, più di sette per quel che resta di quella in corso. «A certe cifre non se ne parla», appunto.

azmoun-zenit

fonte: tuttosport.com