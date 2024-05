Offerta choc per Cambiaso – In questa stagione che ha visto il ritorno in Champions League e la vittoria della Coppa Italia, si è messo in mostra Andrea Cambiaso.

Nella giornata di ieri prima della partita contro il Bologna è stato un momento di incontri per il direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

Ha incontrato gli agenti di Cambiaso il cui contratto è in scadenza al 30 giugno 2027, ma che ha uno degli stipendi più bassi della rosa con solo 1 milione di euro netti a stagione.

L’intento del club non è soltanto quello di voler trattenere il calciatore ma anche quello di dare un premio ad uno degli elementi che più si è messo in mostra per continuità, impegno e capacità tecniche. Che sia anche questo un segnale rivolto dalla dirigenza all’intera squadra.

Secondo Sportitalia, nel corso dell’incontro, è stata prospettata alla Juventus la possibilità di portare sulla scrivania degli uomini mercato un’offerta per lui da 40 milioni di euro.

L’Aston Villa di Monchi, che lo conosce e segue fin dai tempi del Genoa è l’indiziato numero uno.

Ma occhio anche al Tottenham che in estate cambierà tantissimo. Il campionato di Cambiaso è stato di livello, toccherà alla Juventus decidere come gestire il suo futuro.

