Bologna-Juventus, cori su Allegri dal settori ospiti: cosa hanno cantato

Cori per Massimiliano Allegri al Dall’Ara. Ebbene sì: il tecnico uscente, esonerato dopo la sfuriata post Atalanta-Juventus di Coppa Italia che ha consegnato un titolo comunque importante al popolo bianconero, è stato citato dai tanti tifosi presenti nel settore ospiti dello stadio rossoblu. Lo stesso dove poi Paolo Montero, nel finale quando è stato realizzato il 3-3 conclusivo per una clamorosa rimonta, si è recato per gioire con la sua gente.

Tuttavia l’avvio choc con subito due goal sotto ha inevitabilmente fatto pensare subito all’allenatore toscano. C’è chi ha visto un contraccolpo psicologico inevitabile considerando anche la festa di pochi giorni fa e le ultime due giornate che non hanno nulla da offrire in termini di stimoli, se non il terzo posto piuttosto che il quarto – ma in realtà anche quinto poiché l’Atalanta potrebbe infilarsi con la gara in meno -, ma comunque con Champions assicurata.

Cori per Allegri durante Bologna-Juventus

Qualcuno invece ha subito optato per “avete visto che non era Allegri il problema?”. Ed è un po’ anche quello che hanno pensato i presenti in campo poiché dal settore ospiti ci sono stati ripetuti cori pro Allegri soprattutto quando il risultato era un incubo e la prestazione ancora peggio. C’era già chi lo rimpiangeva considerando il risultato che ne stava venendo fuori, una mortificazione totale, e riteneva un errore quell’addio improvviso piuttosto che attendere fine stagione. Almeno per la dignità della squadra.

Tuttavia ci ha pensato Montero a dare la scossa e rimettere tutto subito a posto, lanciando il tridente e innesti che hanno cambiato realmente la partita nell’ultima mezz’ora finale regalando anche quasi il vantaggio che sarebbe stato pazzesco. Una scintilla di juventinità da una bandiera della Vecchia Signora. E ora si spera possa congedarsi con una vittoria allo Stadium nel prossimo weekend contro il Monza di un altro juventino, Raffaele Palladino. Lo meriterebbe.