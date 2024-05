Calciomercato Juve, cosa può accadere con Vlahovic: l’annuncio da SKY

Calciomercato Juve, riflessioni in corso su Dusan Vlahovic. In ottica della rivoluzione che la società è pronta a mettere in atto attraverso la figura in particolare di Cristiano Giuntoli, anche il centravanti serbo finisce sotto la lente di ingrandimento per valutazioni a 360°. Per molti tifosi il problema nemmeno sussiste: l’ex Fiorentina si è semplicemente ritrovato al posto giusto ma con l’uomo sbagliato, ovvero Massimiliano Allegri che con la sua filosofia calcistica lo ha pesantemente condizionato in queste stagioni.

Molti non hanno dubbi che col giusto interprete in panchina, magari proprio Thiago Motta capace di valorizzare oltremisura un Bologna che sulla carta appare come una squadra normale da metà classifica, Vlahovic inizierebbe a segnare a raffica e riaffermandosi tra i principali centravanti del panorama italiano proprio come stava accadendo in maglia Viola prima del trasferimento in bianconero.

Calciomercato Juve, gli scenari per Vlahovic

Scenario non da escludere, ma a prescindere la dirigenza vorrà capirci di più e far quadrare sempre i conti. Ecco perché, come riferito da Luca Marchetti a TMW Radio, esperto di mercato di SkySport insieme a Gianluca Di Marzio, si faranno valutazioni importanti anche sul 24enne di Belgrado. Non tanto per un discorso tecnico quanto – riferisce il giornalista – economico visto lo scatto economico che avverrà in estate dove lo stipendio andrà verso gli 11 milioni di euro a stagione.

Varrà a quel punto la pena di avere un centravanti con un ingaggio così pesante? O può essere una soluzione monetizzare e sostituirlo con un giocatore magari ancor più continui e che percepisce anche meno della metà garantendo però appunto un risultato importante? Se la gara di Coppa Italia di Vlahovic faceva propendere verso un proseguimento insieme, la prestazione di Bologna certamente non esalta. Ora appuntamento col Monza e poi si vedrà. Ma di certo non saranno queste ultime gare a tirare il bilancio finale, piuttosto i numeri. Quelli sul bilancio juventino e specialmente quelli in campo.