Pogba alla Juve, sogno sempre vivo: le ultimissime

Pogba alla Juve – Paul Pogba nel postpartita di Manchester United-Atalanta 3-2 ha detto che si diverte a giocare nel Manchester United, con Cristiano Ronaldo oltretutto. Questo nonostante il rapporto non sempre idilliaco con l’ambiente e un contratto in scadenza a fine stagione.

Pogba alla Juve, ecco cosa sta succedendo

E nonostante che, quando si trovava in Italia per le final four di Nations League, non abbia perso occasione per ricordare pubblicamente quanto si trovi bene a Torino e quanto ami tornarci. Questo è quanto spiega Calciomercato.com, che però precisa: al momento è difficile che Pogba torni alla Juventus, che lo culla come sogno di mercato ma che non potrebbe permettersi il suo ingaggio da oltre 10 milioni di euro, anche se l’acquisizione del cartellino la prossima estate avverrebbe a parametro zero.

IN DEFINITIVA – La Juve per ora non ha intenzione di avanzare offerte, anche se naturalmente continua a monitorare la sua situazione con lo United.

fonte: ilbianconero.com