Ramsey addio Juve, si scioglie il contratto

Il centrocampista della Juventus Aaron Ramsey rientra dal prestito ai Rangers e in due stagioni e mezzo non ha lasciato grandi tracce nel calcio italiano. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Ramsey risolve il contratto con la Juve?

La Juventus sa che l’unica soluzione è la risoluzione, venderlo anche a basso costo è praticamente impossibile. Per questo ha già avviato i contatti con il suo agente per trovare un punto d’incontro. Il gallese ha accettato l’idea ma per andarsene con un anno d’anticipo vuole una buonuscita di circa 3 milioni. Si tratta ma ormai la soluzione è vicina, la Juventus risparmierebbe così almeno 5 milioni (con i bonus il centrocampista arriva a 8 di stipendio).