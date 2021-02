Rinnovo Dybala – Paulo Dybala sta tornando. L’argentino ha quasi smaltito del tutto l’infortunio al ginocchio che l’ha tenuto ai box, e già sabato contro la Roma potrebbe recuperare per la panchina. Intanto la Juve cambia pelle e Pirlo è pronto a fargli spazio.

L’allenatore ha fatto le prove generali schierato spesso Dejan Kulusevski da seconda punta al posto di Morata per affiancare Ronaldo, lo svedese ha caratteristiche molto più simili a Dybala rispetto all’ex Atletico Madrid e Cristiano sta iniziando ad assimilare nuovi movimenti. Se da una parta Dybala è pronto a rientrare in campo, dall’altra c’è il nodo contratto che è ancora in stand by.

Rinnovo Dybala, ecco cosa sta succedendo

VERSIONI DIVERSE – L’ultima tappa di una storia lunghissima è stata il botta e risposta a distanza tra il presidente Agnelli e l’attaccante. Dopo il gol al Genoa l’argentino ha parlato chiaro spiegando pubblicamente che stava aspettando una chiamata da parte del club, che l’agente non era stato mai contattato nonostante la sua lunga permanenza in Italia.

Passano ventiquattr’ore e… Agnelli smentisce tutto: a margine della cerimonia per il Golden Boy fa sapere che l’offerta è stata presentata in estate e l’ingaggio proposto avrebbe fatto diventare Dybala uno dei 20 giocatori più pagati al mondo. La società aspettava una risposta da parte del giocatore, secondo Agnelli mai più arrivata. Due versioni di una storia che si infittisce sempre di più, il risultato è una situazione di stallo da quando le parti si sono mandate frecciatine a distanza, ma ora è tempo di trovare una soluzione.

SOLUZIONE IDEALE – Il mercato si è chiuso da poco, la dirigenza si può concentrare sulle situazione di casa tra le quali c’è proprio il contratto di Dybala: scadenza 2022, bisogna ricominciare a trattare prima che sia troppo tardi e diventi concreto il rischio di perdere il giocatore a parametro zero. Difficilmente di questi tempi potranno arrivare offerte che soddisfino la Juventus, il rinnovo sarebbe la soluzione ideale per tutti anche soltanto per rimandare la cessione.

Nel frattempo, Dybala ha risolto il nodo legato ai diritti d’immagine e ad alcune pendenze con l’ex agnte Pierpaolo Triulzi, un problema che in passato aveva bloccato la sua cessione ma che ora non esiste più. Prima di pensare all’addio di Paulo però è tempo di lavorare al suo rinnovo: Dybala intanto scalda i motori, è pronto per tornare in campo.

fonte: Ilbianconero.com