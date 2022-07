Paredes non esclude Rabiot, futuro a sorpresa per Adrien

La dirigenza juventina deve sfoltire la rosa prima di affondare per altri colpi in entrata. A questo punto è possibile, a meno di offerte irrinunciabili, che Adrien Rabiot possa rimanere. Ne parla Tuttosport.

Sorpresa Rabiot, ora può rimanere

Il francese, in scadenza di contratto tra un anno con il rischio di perderlo a zero, in assenza di novità per il rinnovo può comunque restare perché considerato funzionale da Allegri nel progetto tattico. Anche se l’unico vero intoccabile del centrocampo resta Locatelli. Non è un mistero che la Juventus utilizzerebbe volentieri una quota del tesoretto ricavato dalla cessione di De Ligt per arrivare a Leandro Paredes, individuato come ideale aggiunta di qualità per Allegri.