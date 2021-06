Spinazzola Juve – Chissà cosa avrà pensato ieri sera il tifoso della Juventus vedendo Spinazzola volare sulla fascia. L’esterno azzurro è stato il migliore in campo nella vittoria per 3-0 dell’Italia al debutto all’Europeo contro la Turchia. Sulla sinistra volava che era una bellezza, spingeva a testa bassa e quando affondava era sempre pericoloso.

Entusiasmo e sorrisi per tutti dopo il fischio finale, un po’ più amaro quello degli juventini che ricordano Spinazzola in maglia bianconera. 12 presenze stagionali nella stagione 2018-19. Poi, il nulla.

PER IL BILANCIO – Nell’estate successiva il giocatore è stato ceduto alla Roma in uno scambio che ha portato Luca Pellegrini in bianconero (solo formalmente, perché in realtà con la maglia della Juve non ha ancora mai giocato). Motivo? Plusvalenza. Già, proprio quella: plu-sva-len-za.

Spinazzola Juve, ecco cos’è successo

Un’operazione da 29,5 milioni di euro all’interno dei quali bisogna considerare anche il cartellino di Pellegrini, l’incasso cash della Juve è stato di circa 7,5 milioni. Le casse bianconere ringraziano, il campo un po’ meno: da un anno stanno cercando un esterno sinistro come vice Alex Sandro. E all’Allegri 2.0 uno Spinazzola così farebbe proprio comodo.

PELLEGRINI IN DIFFICOLTA’ – Un rimpianto bello e buono, soprattutto se si pensa che Luca Pellegrini – classe ’99 – dopo una buona stagione a Cagliari ha avuto qualche difficoltà l’anno scorso in prestito al Genoa giocando appena 12 partite e tutte nella prima parte di stagione anche a causa di problemi agli adduttori e alla coscia destra.

Investire su un giovane per il futuro in cambio di un giocatore considerato ‘esubero’: questa era l’idea strategica della Juve, la Roma ringrazia e sorride. E Spinazzola vola sulla fascia. Per buona pace dei bianconeri.

fonte: ilbianconero.com