Si separano i tre giovani della Juve, i dettagli

In una vignetta, racconta Tuttosport, si potrebbe disegnare: Fabio Miretti avviatissimo sulla strada di un’importanza sempre maggiore nella Juventus, Nicolò Rovella altrettanto avviato sulla strada del prestito (al Monza) e Nicolò Fagioli fermo al bivio tra le due vie.

I tre giovani dela Juve si separano

Il terzetto dei giovani centrocampisti bianconeri si separa, come ormai noto da qualche settimana. L’accordo per il prestito di Rovella al Monza era stato raggiunto già da tempo, ma in questi ultimi due giorni di mercato resta da sciogliere il dubbio sul futuro di Fagioli. Futuro che è tornato in discussione dopo le parole pronunciate ieri da Massimiliano Allegri . «Fagioli al momento è alla Juventus e credo che rimarrà», ha detto il tecnico. In questi ultimi due giorni di mercato potrebbe succedere di tutto.