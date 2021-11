Vlahovic alla Juve a gennaio? Spunta il piano per il nuovo Ronaldo

Vlahovic alla Juve a gennaio? La sconfitta contro il Chelsea ha riaperto il dibattito sull’effettivo valore della rosa della Juventus. La società bianconera aspetta il mercato di gennaio per intervenire e se, come noto, il centrocampo resta la priorità, c’è un nome che orbita attorno alle strategie studiate alla Continassa: Dusan Vlahovic.

Come riporta Calciomercato.com, la caccia la numero 9 si intensifica. E l’attaccante viola è l’uomo individuato per essere il punto di riferimento dell’attacco bianconero nei prossimi anni. Il profilo, giovane, da prendere facendo tutti gli sforzi possibili, sempre che siano sufficienti.

Vlahovic alla Juve a gennaio? Può arrivare il colpo a sorpresa

VLAHOVIC SUBITO? – La discontinuità di Morata e Kean e i problemi fisici di Dybala hanno acuito il vuoto lasciato da Cristiano Ronaldo. E la Juventus, per questo, ha messo a punto il piano per Vlahovic: sempre secondo Calciomercato.com, gennaio potrebbe essere il momento propizio per approfittare del vantaggio consolidato con il giocatore, prima che a giugno le pretendenti aumentino e scatenino un’asta.

L’altro lato della medaglia è che tra un mese e mezzo non ci sarà da discutere solo con Vlahovic: la sua volontà conta, ma c’è la Fiorentina (e Commisso…) da convincere.

E a Firenze non hanno intenzione di fare sconti: si parte da 75 milioni, prezzo che potrebbe scendere in trattativa, considerando i rifiuto di Vlahovic verso altre destinazioni, come l’Arsenal. Alternative? Sì, in nome della prudenza: un nome su tutti è quello di Alvarez, del River Plate, seguito da tempo. Piano B, depistaggio o realtà? La sensazione è che non passerà molto prima di scoprirlo.

vlahovic-triste-fiorentina

fonte: ilbianconero.com