Vlahovic alla Juve a gennaio? La risposta di Italiano

Vlahovic alla Juve? – “Ci godiamo anche questo bel momento, sabato eravamo rimaneggiati ma se lo spirito è questo, la Fiorentina quest’anno può sognare”. Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, a Radio Anch’io Sport racconta il super momento viola dopo la vittoria con Milan.

Vlahovic alla Juve a gennaio?

“La situazione di Vlahovic è già iniziata in estate, non so come andrà a finire, in questo momento ha la testa alla Fiorentina. Del futuro non so dirvi ma è un ragazzo destinato a una grande carriera. Per ora ce lo godiamo, sperando che resti sempre umile“.

fonte: ilbianconero.com