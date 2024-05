Allegri pentito dopo l’esonero della Juve: spunta la confessione

“Massimiliano Allegri non è più l’allenatore della Juventus”, è questo il titolo del comunicato apparso sul sito ufficiale del club bianconero con cui è stato comunicato l’esonero anticipato tre giorni fa. Una decisione che sarebbe arrivata comunque a fine stagione nonostante il piazzamento in Champions League su richiesta societaria e la vittoria della Coppa Italia ma inevitabilmente anticipata dall’increscioso atteggiamento nella sera della vittoria contro l’Atalanta.

Doveva essere una serata solo di gioia e di soddisfazione personale considerando anche una Juventus che ha giocato bene dopo le tantissime prestazioni deludenti in campionato che hanno portato al crollo e che potrebbero significare anche la perdita del 3° posto alla fine dei conti, invece mister Allegri l’ha resa in incubo con una sfuriata contro tutto e tutti dopo mesi ad incassare critiche – anche giuste in verità – su più fronti.

Pentimento Allegri dopo l’esonero della Juventus

Tuttavia sembrerebbe ci sia già un pentimento da parte dell’allenatore toscano. A rivelarlo è Guido Vaciago, direttore di TuttoSport contro cui il tecnico anche si è scagliato nel tunnel dello spogliatoio, intervenuto a ‘Tutto convocati’ a Radio 24. “Allegri è molto pentito per come sia andata e come si sia conclusa la serata”, svela il giornalista. “Si immaginava – continua – già con la coppa in mano per fare il giro del campo e salutare i tifosi in occasione di Juventus-Monza che rappresentava l’ultima di campionato”.

Sarebbe stato il modo migliore per chiudere e invece niente da fare: quel giro di campo non solo non ci sarà mai, ma in più Allegri ha anche macchiato la propria storia in bianconero con questo finale amaro e in generale arrecato un danno di immagine alla società non indifferente considerando lo status totalmente fuori controllo anche a bordo campo quando è andato in scena anche lo ‘spogliarello’. “È consapevole che ha perso tutto pern una pirlata ed è una cosa che lo turba”, ha svelato il direttore.