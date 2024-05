Ciro Ferrara vice allenatore di Conte al Napoli? L’annuncio a DAZN 

Dove allenerà Antonio Conte la prossima stagione? La voglia di ritornare in panchina è tanta, soprattutto dopo l’esperienza amara al Tottenham e c’è il piacere specialmente di farlo in Italia a distanza di anni. C’è chi giura che stia solo aspettando un cenno dalla Juventus per tornare subito all’amore della propria vita, quel bianconero che ha onorato prima in campo e poi in panchina aprendo il nuovo grande ciclo juventino di questa nuova era con vittorie importanti in campionato.

Erano altri tempi e c’erano tutt’altri presupposti, oggi sarebbe una Juventus anche più forte tra le mani di un Conte nel frattempo divenuto sempre più vincente e garanzia di successo per chiunque lo prenda. Solo a Londra non ci è riuscito, piazza tuttavia dove mai nessuno lo ha fatto nell’epoca moderna: un motivo ci sarà. Per il resto solo obiettivi centrati ovunque, vincendo sia al Chelsea che all’Inter e rendendo degna la peggior Italia di sempre povera di potenziale tecnico in quel periodo storico in particolare.

Conte-Napoli, l’annuncio di Ciro Ferrara in diretta a DAZN

Ora si parla di Napoli per l’ex commissario tecnico. Aurelio De Laurentiis lo ha individuato come il nome giusto per la rinascita azzurra dopo il disastro di quest’anno. Secondo indiscrezioni, il tecnico sarebbe pronto a sbarcare in azzurro con un vice allenatore che conosce bene la città partenopea: Ciro Ferrara, nonché amico dell’allenatore salentino ed ex compagni di squadra nella Vecchia Signora.

L’attuale opinionista DAZN, tuttavia, ha prontamente smentito il tutto: “La prima cosa è che Antonio ha già un suo staff – ha dichiarato ieri negli studi dell’emittente televisiva nel post partita di Roma-Genoa -, la seconda è che non abbiamo mai parlato di tale argomento. Mi auguri che si possa fare per lui e per il Napoli in quanto lo ritengo l’uomo giusto, ma io non c’entra niente. Hanno associato me a lui per l’amicizia, ma non è assolutamente vero che sono coinvolto e voglio chiarirlo”.