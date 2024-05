Bologna-Juventus, possibile novità a centrocampo: Montero valuta

Ultimissime Bologna-Juventus, appuntamento stasera allo stadio Dall’Ara alle 20.45. C’è grandissima curiosità sul match non solo perché vale come scontro diretto per il terzo posto, ma anche per capire gli atteggiamenti di Thiago Motta pronto a sfidare quelle che salvo sorprese sarà la sua nuova squadra il prossimo anno e per capire come si muoverà Paolo Montero convocato e subentrato improvvisamente all’esonerato Massimiliano Allegri.

Come conferma anche il Corriere Torino oggi in edicola ma prevedibile del resto, non ci saranno stravolgimenti tattici in casa Juventus: non potrebbe essere altrimenti considerando i tempi estremamente ravvicinati. E né sarebbe stato a prescindere nelle intenzioni dell’ex Primavera – destinato a tornarci a fine campionato – perché la priorità va alla gruppo e alle certezze maturate in questi mesi, non certamente al suo ego.

Ultimissime Bologna-Juventus: dubbi per Montero

Tuttavia non sono da escludere piccole novità dal primo minuti stasera. Pur partendo dal 3-5-2 di Allegri e col terzetto composto da Gatti-Bremer-Danilo davanti a Szczesny, a centrocampo potrebbero esserci dei cambi: pur partendo da Locatelli in cabina di regia e McKennie e Rabiot come interni, non è da escludere un impiego di Miretti o Fagioli dal fischio d’inizio. Specialmente il secondo che rientra dopo una lunga squalifica. Dubbio anche sugli esterni in verità: Cambiaso e Kostic partono in vantaggio in realtà, ma occhio anche all’insidia rappresentata da Weah.

Probabili formazioni Bologna-Juventus

BOLOGNA (4-1-4-1) : Skorupski; Posch, Beukema, Lucumí, Kristiansen; Freuler; Ndoye, Aebischer, Urbanski, Saelemaekers; Odgaard. All. Thiago Motta

: Skorupski; Posch, Beukema, Lucumí, Kristiansen; Freuler; Ndoye, Aebischer, Urbanski, Saelemaekers; Odgaard. All. Thiago Motta JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. All. Montero

Queste le scelte di base, ma non sono appunto da escludere le suddette novità. Se non dovesse esserci un impiego dal primo minuto per Fagioli, potrebbe esserci comunque un’entrata in scena subentrando magari nella mezz’ora finale. Tempo necessario dove potrebbe dar sfogo alla rabbia contenuta in questi mese e all’enorme voglia di riprendersi la propria vita e la propria carriera. Ma soprattutto in tribuna stasera c’è chi sarà lì ad osservarlo.