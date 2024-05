Retroscena Allegri, aveva imposto un divieto a Giuntoli

RETROSCENA ALLEGRI – A distanza di alcuni giorni dall’esonero di Massimiliano Allegri spuntano nuovi particolari che sottolineano come il rapporto tra il tecnico e il direttore Cristiano Giuntoli fosse ormai ai minimi termini.

In particolare stanno emergendo i contorni di una situazione interna alla Juventus al limite del paradossale e quanto fosse impossibile proseguire nel rapporto: in pratica quanto visto al termine della finale di Coppa Italia, è stato l’ultimo atto di quadro che ha del clamoroso.

Retroscena Allegri Giuntoli il divieto

Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, il tecnico Massimiliano Allegri avrebbe vietato al dirigente Cristiano Giuntoli di recarsi alla Continassa per assistere agli allenamenti della squadra. Insomma, cose mai viste e che danno l’idea di una guerra tra i due senza precedenti.

Non solo, Allegri avrebbe vietato ancora a Cristiano Giuntoli di prendere parte alle riunioni tecniche prima delle partite. Rapporti tesi che si sono inaspriti decisione dopo decisione. Ed ogni decisione era dunque mal digerita da entrambi.

Al di là delle decisioni e dei divieti di Allegri, poi ci sono state quelle prese da Giuntoli che in questi mesi ha lavorato in una determinata direzione. L’addio di Manna può essere vista come una di queste.

Facile immaginare che questi scontri abbiano soltanto avuto come risultato una accelerazione per un cambio alla guida tecnica già programmata da tempo.

Da qui poi l’intensificare dei contatti con possibili nuovi allenatori come nel caso di Thiago Motta, con Giuntoli sempre più contrariato dagli atteggiamenti di Allegri.

