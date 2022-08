Annucio su Milik: “S’è perso, Allegri può fare una cosa”

Alberto Polverosi del Corriere dello Sport parla a Radio Bianconera di Arkadiusz Milik.

Intervista Polverosi su Milik

“L’attaccante polacco sarà sicuramente utile per far rifiatare Vlahovic. In alcune occasioni Allegri può anche ricorrere al doppio centravanti e quindi schierarli contemporaneamente, dipende dal tipo di gara. Prima degli infortuni, al Napoli ha fatto molto bene, ottimo centravanti con un grande colpo di testa, aiutava la squadra. Ricordiamo che fu chiamato per sostituire Higuain, non uno qualsiasi. Poi gli attriti con De Laurentiis, un po’ si è perso, credo debba rilanciarsi”