“Tra i migliori in Italia”, il ct Brasile elogia Bremer!

Scegliere la Juve, per Gleison Bremer, aveva anche un significato in ottica Seleçao. Dopo un lungo inseguimento, ora ha già raggiunto il suo obiettivo come racconta il Corriere dello Sport.

Bremer convocato dal Brasile

C’è anche lui tra i convocati del ct Tite per le amichevoli con Ghana e Tunisia che si disputeranno il 23 e il 27 settembre in Francia. Tite commenta così la decisione di vederlo all’opera da vicino: «Nelle ultime due stagioni è stato tra i migliori del campionato italiano, il migliore in assoluto nell’ultima. Adesso è passato dal Torino alla Juve e sta facendo di nuovo un grande campionato. La scuola italiana è piuttosto esigente con i difensori, ha tutte le caratteristiche per lottare con Magalhães, Ibañez, Lucas Verissimo, Rodrigo Caio. Felipe, Léo Ortiz… tutti devono alzare l’asticella»