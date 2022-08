Conferenza stampa Allegri, annuncio su Bonucci!

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Roma.

Conferenza stampa Allegri

“Bremer a Genova non ha avuto difficoltà, ha mandato un intervento su una palla in diagonale di lettura. Però sta facendo molto bene. Bonucci non sarà convocato perché non sta ancora bene. Ieri ha fatto un allenamento con la squadra. Ma stamattina purtroppo ha sentito la gamba strana e le cose a mezza via non si possono fare. I giocatori devono essere a disposizione quando stanno bene e Leo è un giocatore talmente importante che ho bisogno di averlo al 100% visto che siamo solo all’inizio e da mercoledì in poi abbiamo una partita ogni tre giorni. Di Maria ha lavorato parzialmente con la squadra. L’obiettivo è Firenze. Se poi tutto andrà bene sarà a disposizione con lo Spezia ma sarà difficile”