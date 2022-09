Fiorentina-Juve, dato storico in negativo per i bianconeri

La Juve non ha effettuato nemmeno un tiro nel secondo tempo: per i bianconeri è la quinta volta dal 2004/05 in Serie A, da quando è disponibile il dato – in tre occasioni è successo contro la Fiorentina.

Fiorentina-Juve tabellino

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic (9′ st Martinez Quarta), Igor, Biraghi; Maleh (17′ st Mandragora), Amrabat, Barak (34′ st Zurkowski); Kouame (17′ st Ikonè), Jovic (34′ st Cabral), Sottil. A disp.: Cerofolini, Gollini, Saponara, Terzic, Ranieri, Gonzalez, Venuti, Bianco. All.: Italiano

Juventus (4-3-3): Perin; Cuadrado (19′ st Miretti), Bremer, Danilo, Alex Sando (33′ st Bonucci); McKennie, Paredes (38′ st Fagioli), Locatelli; Di Maria (1′ st De Sciglio), Milik, Kostic (19′ st Kean). A disp.: Pinsoglio, Garofani, Gatti, Rugani, Vlahović, Soulé. All.: Allegri

Arbitro: Doveri

Marcatori: 9′ Milik (J), 29′ Kouame (F)

Ammoniti: Amrabat (F), Alex Sandro, Locatelli, Danilo (J)