Annuncio di Allegri su Paredes, Cuadrado e Di Maria

Dopo la vittoria conquistata contro il Bologna, Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport parlando di Paredes, Cuadrado e Di Maria.

La panchina di Paredes e Cuadrado?

“Paredes ha giocato tante gare dopo non aver mai giocato con il PSG, e non era al top della forma. Cuadrado è rientrato solo 48 ore fa e ho prefrito farlo recuperare perché ora dobbiamo giocare ogni 3 giorni. Per fortuna abbiamo riavuto Locatelli e Rabiot e posso farli girare un po’. Mercoledì riavrò anche Di Maria”