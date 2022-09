Nell’intervista rilasciata al Corriere di Torino, l’ex allenatore bianconero Massimo Carrera ha parlato anche di un ipotetico futuro alla Juventus in caso di esonero di Allegri.

Intervista Carrera

“No, nessun contatto. Mi fa piacere che i tifosi si ricordino di me, significa che ho fatto qualcosa di buono sia da giocatore che da allenatore, quando ero in panchina con Conte. Ma? Per la Juve sono disposto a fare qualsiasi sacrificio. Ho sempre vinto la prima partita da allenatore subentrato”