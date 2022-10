Intervista Di Maria: “Ho fatto una cosa che mi rende felice”

Se la Juventus ha battuto il Maccabi Haifa e può ancora sperare nella rimonta Champions e nella qualificazione agli ottavi molti meriti sono proprio dell’ala argentina Angel Di Maria. La Gazzetta dello Sport riporta alcune sue dichiarazioni.

Intervista Di Maria

«Una gran partita ho aiutato la squadra a vincere. Io ho fatto la cosa che mi rende più felice: far segnare i compagni con gli assist. Adesso dobbiamo vincere anche in casa del Maccabi Haifa. Peccato non giocare contro il Milan, ma me lo merito per come mi sono comportato a Monza: ho mancato di rispetto al club e ai compagni. Sono umano e ho capito che ho sbagliato»