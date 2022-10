Fagioli, l’agente: “È l’ultimo a poter parlare di problemi”

Andrea D’Amico, agente del centrocampista della Juventus Nicolò Fagioli, ha parlato ai microfoni di Calciomercato.it, del futuro del suo assistito.

Intervista agente Fagioli

“Ho parlato anche prima con i dirigenti e sono contenti. Poi si tratterà delle necessità dell’allenatore metterlo in campo. Come sta vivendo la crisi della Juventus? È una vittoria importante, perché ciò che conta è la classifica. Fagioli è l’ultimo che può parlarne: si impegna tutti i giorni e cerca di farsi trovare pronto se dovesse essere chiamato. Poi dopo le altre cose non gli competono. Prestito a gennaio? Adesso è ottobre”