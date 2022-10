Intervista Vlahovic: “Onorato di giocare con un compagno”

Con un Di Maria così, in molti avranno da godersela in casa Juventus. Dusan Vlahovic in primis, come da dichiarazioni riportate da Tuttosport.

Intervista Vlahovic

«Sono onorato di giocare con lui, di poter imparare con lui, vorrei sfruttare più momenti possibile con lui in campo. Sicuramente, gli attaccanti vivono dei gol, è la cosa più importante per noi anche se io sono focalizzato sulla vittoria della squadra e se posso aiutare sono contento, il resto viene di conseguenza. Devo stare più calmo e concentrato, avrei dovuto sfruttare meglio le occasioni che abbiamo avuto ma ora pensiamo a sabato e a lavorare in silenzio»