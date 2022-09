Juve infastidita dal comportamento di Pogba, il motivo

Le parole di Maurizio Arrivabene, martedì prima della sfida col Psg, sono l’ennesima conferma: all’interno della Juventus, la gestione dell’infortunio di Paul Pogba ha creato un certo fastidio. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Pogba infastidisce la Juve

L’a.d. ha cercato di chiudere la questione invitando tutti a guardare avanti, ma non senza mettere i puntini sulle “i”. «Non una situazione ideale per noi e nemmeno per lui». Il club ha accettato la decisione del giocatore, consapevole che sulle questioni di salute l’ultima parola spetta al diretto interessato, ma la scelta di non operarsi subito in California si è rivelata sbagliata e forse pure controproducente. Pogba rischia di non giocare un minuto sino al 2023.