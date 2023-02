La rincorsa della Juventus passa dai gol di Vlahovic e Kean, dalla verve di Chiesa e dalla classe di Di Maria ma nell’economia del 3-5-2 cui Allegri ha deciso di affidarsi, racconta il Corriere dello Sport.

La Juventus ha ritrovato il padrone della fascia, ecco chi è

Il tecnico non sempre ha avuto gli elementi adeguati per interpretarlo. Specie sulla destra. Ora la corsia ha ritrovato il suo vecchio padrone, con il ritorno di Cuadrado. In coppa Italia, il colombiano è partito titolare dopo due mesi e mezzo: di nuovo in palla fisicamente. Storicamente è una fonte del gioco bianconero e la Juve non potrà che giovarsene.