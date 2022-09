Moviola Juve Spezia, Cuadrado da ammonire

Discreta la direzione di Juventus-Spezia di Colombo, arbitro giovane che ha debuttato in Serie A meno di un anno fa. La Gazzetta dello Sport propone la moviola del match.

Moviola Juve Spezia

A fine primo tempo giudica bene sul rigore reclamato da Cuadrado: è il colombiano che va addosso a Hristov che invece sta fermo con le gambe. Il bianconero cerca il contatto con il difensore dello Spezia e poi accentua la caduta, ci stava anche il giallo. Giusto il cartellino per Bastoni per il fallo su Miretti e anche quello per Holm per una brutta entrata sempre su Miretti.