Moviola Monza-Juve, ecco cosa rischia Di Maria

L’ex arbitro Luca Marelli commenta l’espulsione dell’attaccante argentino della Juventus Angel Di Maria in diretta su Dazn. Di seguito le parole riportate da Tuttojuve.

Moviola Monza-Juve, rosso a Di Maria

“Sull’espulsione c’è poco da dire, una pressione di Izzo, Di Maria come gesto volontario ha sbracciato: gomitata in pieno petto, Maresca non ha avuto dubbi. Un’espulsione giusta, condotta violenta: sono punite con 2 o più giornate. Quello che ci si aspetta sono due giornate, non vedo presupposti per più di due turni”