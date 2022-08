«Moooolto basso». Era questo il profilo auspicato da Allegri per la Juve impegnata a tornare a vincere il campionato dopo due anni di astinenza. Ma con la Sampdoria troppo male, come racconta Tuttosport.

La Juve non convince

La Juve non snobba nessuno, ma troppo, troppo rispetto per l’avversario, la Samp. E così i tre concetti su cui si deve basare la nuova Juve, ambizione-umiltà-determinazione, vengono recepiti sì ma con quello di mezzo che la fa da padrone per un atteggiamento complessivo che di questo passo non potrà portare lontano. Serve più coraggio.