Allarme Covid – Non si placa la crescita della curva dei contagi, e la Serie A – come tutti noi – è alle prese con situazioni profondamente fuori dall’ordinario. In casa Lazio, soprattutto, resta la paura focolaio: per le norme Uefa, restano ancora fermi Immobile, Luis Alberto, Djavan Anderson e Lazzari.

Allarme Covid per la Lazio

Alcuni casi sono ‘border line’, per i biancocelesti. Ma le regole sono regole e il protocollo è chiaro: “isolamento domiciliare, ulteriori controlli e monitoraggio frequente con tampone eseguito a casa, l’attesa di un’acclarata negatività al decimo giorno di quarantena”, scrive il Corriere dello Sport.

LAZIO-JUVE A RISCHIO? – Lo stesso quotidiano lancia l’allarme in vista di Lazio-Juve: “Neppure si può escludere che il contagio si allarghi. L’ipotesi di chiedere il rinvio della partita con il Torino esiste, non è stata negata da Tare, anche se potrebbe essere utilizzato il jolly per Lazio-Juve dell’8 novembre.

«Il pensiero può esserci – ha spiegato il ds – ma abbiamo avuto dei riscontri diversi in passato. Dobbiamo aspettare le verifiche dei tamponi e venerdì tireremo le somme»”. Staremo a vedere…

fonte: ilbianconero.com