Bernardeschi rilancio Juve, ecco cosa farà adesso

Bernardeschi rilancio Juve – Tra i giocatori che avevano più fame di vittoria c’era Federico Bernardeschi. Lui che fino a qualche giorno prima era stato al centro delle critiche per essere stato preferito a Politano; lui che alla Juventus non riesce mai a imporsi, che con Massimiliano Allegri ha vissuto il suo periodo migliore in bianconero e per questo potrebbe rimanere ancora a Torino.

IL PIANO DELLA JUVE – Nel post partita Bernardeschi si è lasciato andare anche a un piccolo sfogo: “Non è sato semplice per me, ho sofferto davvero tanto” ha detto riferendosi alle ultime stagioni in bianconero. Ora però per lui potrebbe essere arrivato il momento della svolta.

Bernardeschi rilancio Juve, ecco cosa farà

Chiariamo: per la Juve non è un intoccabile; anzi, tutt’altro: i dirigenti sono pronti a valutare offerte per Berna purché siano all’altezza del suo valore. Nel 2017 era arrivato dalla Fiorentina per 40 milioni, impensabile adesso venderlo alla stessa cifra ma l’idea è quella di darlo via a titolo definitivo e senza sconti.

SE DOVESSE RIMANERE… – Non è escluso però che, se non dovessero arrivare proposte convincenti, il giocatore possa davvero restare ancora a Torino. Può essere una carta in più nella rosa di Allegri, il jolly offensivo che ritroverebbe – finalmente – la sua posizione naturale di esterno destro d’attacco.

Nelle ultime due stagioni ha giocato in molti ruoli ma mai in quella zona del campo dove è esploso con la Fiorentina: ha fatto il trequartista, l’esterno di centrocampo, la mezz’ala e addirittura il terzino. Ora sorride ed è pronto a rilanciarsi, per una nuova vita. Da capire se ancora a Torino.

fonte: ilbianconero.com