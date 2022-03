Bonucci dopo Juve Villarreal: “Ora capisco cosa provano i tifosi, chiedo scusa!”

Bonucci dopo Juve Villarreal – “Vivere questo tipo di partite da fuori, per la prima volta in carriera, e non poter essere in campo mi fa capire cosa provano i nostri tifosi in queste serate e chiedere scusa a tutti è l’unica cosa da fare in questo momento”.



Bonucci dopo Juve Villarreal, le parole sui social

“Dobbiamo però, tutti insieme, trasformare questa delusione e questa frustrazione in rabbia per affrontare il resto delle partite e prenderci gli obiettivi che sono rimasti. #FinoAllaFine”.

Questo il messaggio di Leonardo Bonucci su Instagram, all’indomani dell’uscita della Juventus dalla ChampionsLeague.

Messaggio che fa il paio con quello di Cuadrado ieri sera, gli unici due a intervenire via social, dopo l’eliminazione.