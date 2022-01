Caso Dybala – L’esultanza polemica. O meglio: la non-esultanza polemica. E’ bastato uno sguardo per accendere un caso, che si trascinava da un po’ tra rinnovi mancati e parole dure… della dirigenza. ​E così Juventus-Udinese è tutta in un’immagine e in qualche parola dello stesso Dybala: “Ci sono state tante notizie, sono successe tante cose, preferisco non parlarne”,

“Io non ho niente da dimostrare a nessuno”, “La società ha deciso che del rinnovo si riparlerà a febbraio, marzo o quando sarà, io penso al campo e a mettermi a disposizione della squadra”. Nel mirino la dirigenza (Arrivabene e Nedved soprattutto), come in quello sguardo, che ha raccontato essere diretto ad un amico. Un modo per mandare dei messaggi, senza arrivare alla rottura, ma tenendo sospeso il caso.

I RETROSCENA – Chi vincerà? Non è nemmeno detto che a vincere sarà chi picchierà più duro… Dybala è uscito allo scoperto e lo ha fatto giocando più o meno allo stesso gioco di Arrivabene, tra telecamere e microfoni. Perché in questa serata vincente ma rabbiosa c’è tutto il fastidio di Paulo per un trattamento come quello che gli è stato riservato anche in questa fase. Quando tutto sembrava finito e il peggio alle spalle.

Perché? Negli ultimi due anni era successo davvero di tutto: prima messo alla porta, poi sopportato, poi ringraziato, poi protagonista di un rinnovo complesso, poi di nuovo scaricato e messo in vendita, infine riposto al centro del progetto, con il nuovo corso bianconero sembrava davvero essere costruito attorno ad Allegri e Dybala.

La trattativa per il rinnovo del contratto è arrivato a un accordo definito totale da tutte le parti in causa già ad ottobre, aspettando solo che Antun potesse completare il proprio iter burocratico per essere riconosciuto agente Fifa in Italia e dal Coni prima di firma e annuncio.

E poi? Tante rassicurazioni ma nessun fatto e anzi diverse dichiarazioni di Arrivabene che potevano far pensare a un’inversione di rotta. Qualcosa che ora teme anche lo stesso Dybala, stanco di queste continue frecciate. Così ha passato la palla alla Juve e fatto capire che ogni situazione non sarà colpa sua…

fonte: ilbianconero.com