Chiesa – Federico Chiesa, a Rai Sport, analizza Italia-Spagna.

SENSAZIONE – “Abbiamo perso dopo tante partite, fatto il record mondiale, ci stava alla fine. Come hanno parlato negli scorsi giorni, poteva arrivare ed è arrivata. Potevamo essere più cinici, brava la Spagna, credo abbia ampiamente meritato. Ci portiamo quanto di buono è stato fatto. Correre, lottare, per il nostro allenatore. L’entusiasmo c’è. Non ci ferma la sconfitta, pensiamo a vincere e agli altri trofei”.

OCCASIONI – “Ovvio, in 10 è dura, la Spagna in 11 stava giocando bene, ci aveva messo in difficoltà. La gara in parità può cambiare. In 10 bella mazzata, abbiamo però subito un gol che potevamo evitare”.

Chiesa parla dopo Italia Spagna

BONUCCI – “Tropo severa? Per me molto severa. In campo internazionale così, il primo giallo boh, non c’era proprio fallo, siamo scivolati, il campo era così, bagnato. Ci sta di sbagliare. L’arbitro ha fatto un errore, non c’era bisogno dare giallo così. Ha il diritto di protestare perché capitano. Credo sia la prima volta in campo internazionale. Due gialli dati in modo troppo semplice”.

fonte: ilbianconero.com