Condò su Scudetto – Paolo Condò, intervenuto in collegamento con gli studi di Sky Sport durante Campo Aperto e ha espresso alcune considerazioni sulla partita, secondo lui, chiave per il campionato: “Se l’Inter batte la Lazio, arriva a portata di sorpasso del derby della settimana successiva e se l’Inter va in testa ha un ulteriore retrorazzo che la porta in avanti”.

“Dall’altra parte se la Lazio vince a San Siro rientra nella lotta Scudetto, cosa che non è riuscita a fare la Roma perdendo con la Juve. Trampolino buono per la Lazio, perché ha una rosa che gli permetterebbe di stare allo stesso livello di quelle che ha davanti. Partita che ci dice se la lotta scudetto sarà a tre o a quattro squadre”.

Condò su Scudetto, le parole a Sky

Su Lautaro e Lukaku ha aggiunto:

“Nell’ultimo mese Lukaku è sceso di rendimento. Omria è noto che che all’Inter è successa una cosa diventata, diventata poi di dominio pubblico a gennaio, ovvero i problemi del Gruppo Suning. Ora l’Inter ha un problema simile alla Lazio che non ha una rosa ampia, per esempio manca un surrogato di Lukaku che possa farlo rifiatare in certi momenti”.

“Conte non fa giocare Pinamonti che fisicamente ne avrebbe le caratteristiche, evidentemente però non ha avuto le risposte che si aspettava e quindi Lukaku è costretto a giocare sempre e adesso sta mostrando un po’ la corda. Ora, dopo l’uscita dall’Europa e finita la Coppa Italia, resta il campionato e questo è per la squadra di Conte è un grande vantaggio”.

fonte: tuttojuve.com