Conte convocato Procura FIGC: ecco cosa succede

La sfida alla Lazio nel weekend, poi la Procura Federale in settimana con un doppio appuntamento. I nerazzurri hanno un doppio impegno con la Procura della FIGC.

Conte convocato Procura FIGC, ecco perché

Come riporta il Corriere della Sera, il primo sarà Romelu Lukaku, chiamato per il diverbio con Zlatan Ibrahimovic: il belga non dovrebbe rischiare nulla.

In seguito ecco Antonio Conte, dopo il litigio con Agnelli in Coppa Italia: squalifica difficile per il tecnico, dovrebbe cavarsela con una multa.

fonte: ilbianconero.com