Danilo auguri originali a Demiral: “Quel rigore…”

Danilo auguri originali a Demiral Festa in casa Juve per il 23esimo compleanno di Merih Demiral. Tantissimi gli auguri social ricevuti dal turco, da Dybala a Morata. Anche Pjanic non ha perso l’occasione per ricordare l’ex compagno bianconero. “Oggi compleanno top – ha scritto su Instagram – Tanti auguri amico mio”.

Ma è Danilo a vincere il premio per il post più originale: il brasiliano ha dedicato al compagno di squadra una simpatica storia social, riprendendo l’ormai famoso tormentone lanciato proprio dal difensore ex Sassuolo.

Danilo auguri originali a Demiral, il post sui social

“Tu sempre top! Ma oggi troppo”, ha scritto Danilo su Instagram allegando tante faccine con gli occhi a forma di cuore. “Auguri amico mio! No rigore, giuro”, ha aggiunto con una battuta.

La foto ritrae i due compagni in campo contro lo Spezia, quando un fallo del difensore turco ha portato l’arbitro a fischiare un calcio di rigore per i liguri, battuto da Galabinov e parato da Szczesny. Proprio un pensiero originale per augurare buon compleanno all’amico.

danilo-juve-2020

fonte: tuttosport.com