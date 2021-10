Del Piero: “Voglio dire una cosa sugli 1-0 della Juve”

Del Piero – Alex Del Piero è intervenuto nel post partita di Sky Sport per parlare della Juventus: “Allegri sta proseguendo in quello che è il suo intento. Eravamo qui quando affrontava la prima partita in Champions con scarso rendimento in campionato”.

Del Piero parla di Allegri e dei risultati della Juve

“Sulla Champions si sono concentrati molto bene, recuperando anche di là. Poi si può dire che tira poco in porta o quello che vuoi. Però un altro 1-0 e qualificazione in ghiaccio”.

“La squadra è in netta ripresa sotto tutti i profili, è la sesta vittoria consecutiva e questo dà punti, risultati e consapevolezza. E’ una crescita importante per la Juve”.

delpiero-allegri

fonte: ilbianconero.com