Juve Crotone, esperimento Pirlo: punta su Fagioli?

Juve Crotone – Con tutto il rispetto per squadre che lottano duro per cercare di mantenere la Serie A, avversari come il Crotone sulla carta prestano il fianco agli esperimenti di formazione. Ovviamente cum grano salis, senza esagerare. Mirati. Ma sicuramente si può fare qualche rotazione più “forte”, se necessario. E adesso è necessario.

Sì perché ieri sera abbiamo fatto notare come la sconfitta della Juventus col Porto abbia dimostrato una volta per tutte come, in assenza di Arthur, non sia Rodrigo Bentancur il profilo ideale per assumere il ruolo di regista. Il punto è che nella rosa “principale” della prima squadra bianconera non c’è nessuno che risponda a queste caratteristiche. Ma non vuol dire che un giocatore del genere la Juve non lo abbia. Anzi…

Juve Crotone e gli esperimenti di Pirlo

UN GIRONE FA – All’andata, il 17 ottobre, Pirlo stupì tutti lanciando titolare Manolo Portanova nel ruolo di falso trequarti-esterno normalmente appannaggio di McKennie (in quel momento positivo al Covid-19) o Ramsey (in quel momento vittima di uno dei numerosi infortuni). La scelta si rivelò troppo ardita e nel secondo tempo Portanova fu sostituito con Cuadrado. Oggi Portanova è al Genoa, nel mentre la Juve ha gradualmente promosso un altro giocatore, un talento con le stimmate del futuro fuoriclasse, che sotto lo sguardo attento del Pirlo allenatore sta studiando il Pirlo giocatore, e ha già esordito in prima squadra in Coppa Italia nella vittoria con la Spal.

MISTER, NON AVERE PAURA – Ovviamente parliamo di Nicolò Fagioli, che contro il Crotone all’Allianz Stadium lunedì sera, secondo chi scrive, dovrebbe essere preso in seria considerazione dall’allenatore juventino per il ruolo di regista. Arthur la prossima settimana sarà ancora alle prese con la sfortunata calcificazione che gli sta rendendo le cose difficili, e di Bentancur e il resto del centrocampo si è già ampiamente scritto. L’augurio è che Pirlo abbia lo stesso “ardire” che ebbe all’andata in Calabria, e schieri dal 1′ Fagioli. E confidiamo che stavolta non finisca 1-1, ma con una vittoria della Juve ispirata dalla regia del gioiellino di 20 anni.

ronaldo-pirlo-infortunio-lazio-juve

fonte: ilbianconero.com