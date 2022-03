Locatelli positivo, Allegri cambia modulo alla Juve?

Locatelli positivo – Dopo il dramma, il nuovo colpo: Manuel Locatelli è positivo al Covid e non sarà in campo contro la Salernitana. In un reparto già privo di Zakaria e McKennie, la Juve perde un altro pezzo a centrocampo: ora i mediani di ruolo sono due, e sono Arthur e Rabiot, poli opposti per compiti e qualità. Come cambierà, dunque, la squadra di Allegri? Un paio di ipotesi sussistono già.

Locatelli positivo, possibile nuovo modulo

IL CAMBIO FACILE – Se il tecnico, come sembra, darà continuità al 4-4-2 visto sostanzialmente in tutta la stagione, allora sarà Federico Bernardeschi a sostituire Manuel Locatelli. La Juve opterebbe a quel punto per un sistema più rigido, con due esterni puri come Cuadrado e Bernardeschi, magari con l’inserimento di Dybala dal primo minuto a supporto di Dusan Vlahovic, anche per sfruttare le linee centrali.

IPOTESI A 3? – Possibile anche un 4-3-3 puro, con Arthur vertice basso, Rabiot mezzala e Cuadrado (o Danilo) che agirebbe sul centro-destra; a quel punto, Dybala nel tridente insieme a Vlahovic e uno tra Morata e Kean, con lo spagnolo favorito. Occhio all’ipotesi difesa a 3: Danilo potrebbe giocare con De Ligt e uno tra Chiellini e Rugani in difesa (dipenderà dalle condizioni del capitano), Cuadrado largo adestra e Pellegrini a sinistra. Chi farebbe la mezzala? Bernardeschi, pronto a rinforzare l’attacco in fase offensiva…

locatelli-juve

fonte: Ilbianconero.com