Morata intervista Juve Spezia: “3 punti d’oro! Dybala o Allegri? Sono del mio partito”

Alvaro Morata, attaccante della Juventus, ha parlato a Dazn dopo il gol vittoria contro lo Spezia. Ecco le sue parole riportate da ilbianconero.com: “Ritorno al gol? No, è uguale. Te l’ho detto prima, avevo detto anche sarebbe stata sofferta, quest’anno tutte sono così. Dobbiamo migliorare ancora tanto, imparare a chiudere le partite. Ma sono tre punti che valgono oro per noi in questo momento, dovevamo vincere per forza e l’abbiamo fatto. Un gran primo tempo, il secondo meno bello però abbiamo vinto. Continuiamo con questo lavoro e a vincere.

ESULTANZA – Abbraccio con Perin? Prima per mia moglie che è stato il suo compleanno ieri e se lo meritava, poi avevo fatto una cena con lui e gli avevo detto che al primo gol l’avrei abbracciato e così è andata. Però prima per Alice per il suo compleanno.

TROPPA SOFFERENZA – Dobbiamo prender l’aver sofferto tutti insieme. Ci manca tanto per essere una squadra più completa, c’è margine. Ma sono tre punti importanti. Abbiamo trovato spirito di lotta e sacrificio, questo vale tanto.

SCUDETTO O ZONA CHAMPIONS – La penso come Dybala o come Allegri? Io sono del partito mio, cioè pensare al prossimo allenamento o partita, non facciamo pensieri, se pensiamo a ciò che può essere non ci porta da nessuna parte. Bisogna affrontare ogni partita quando arriva e mettere la testa sulla successiva”.